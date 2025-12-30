Firenze, morto cane spaventato dai botti scoppiati vicino al canile rifugio

Un cane è morto per lo spavento da botti a Firenze. Ha ceduto il cuore. Lo ha reso noto su Facebook "Il Parco degli Animali", canile rifugio del Comune di Firenze e sede dell'Ufficio per i Diritti degli Animali. "Siamo devastati - scrive il canile su Fb -. Nel tardo pomeriggio di domenica sono state esplose nei dintorni del nostro canile delle vere e proprie bombe...il nostro Nero, da sempre, era terrorizzato dai tuoni, dai boati, dagli scoppi... il suo cuore non ha retto allo spavento e lo abbiamo trovato morto nel suo box". Nero, esemplare di circa 12 anni, era un cane recuperato dalla strada. La sua morte è stata scoperta il lunedì mattina al rientro degli addetti.