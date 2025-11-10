Boom di baby gang a Treviso: intimidazioni, risse e degrado

"Questo ragazzo gli ha messo le mani addosso, ha cercato di buttarlo per terra. Aveva già un foglio di via, come è possibile che un ragazzo che non dovrebbe essere lì possa girare indisturbato per il centro a fare del male, aggredire e rovinare delle vite?", osserva la mamma di un ragazzo aggredito da una baby gang.



Quindi, la donna prosegue: "Rischi di prenderti una coltellata se guardi qualcuno negli occhi nel modo sbagliato. Quello che mi chiedo è se stiamo aspettando che muoia un'altra persona, che ci sia un altro morto, prima di fare qualcosa".