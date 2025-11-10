Boom di baby gang a Treviso: intimidazioni, risse e degrado

L’inviata di "Fuori dal Coro" si reca nella cittadina veneta per raccontare l'escalation di violenze giovanili
© Da video
Violenza, intimidazioni e scontri. Le telecamere di "Fuori dal Coro" sono nuovamente a Treviso per puntare i riflettori sui quartieri maggiormente terrorizzati dalle baby gang. Il reportage della trasmissione di Rete 4 inizia poco dopo le ore 21 tra le vie del centro, dove l'inviato si imbatte in uno di questi gruppi. Nonostante la massiccia presenza delle forze dell'ordine, rafforzata negli ultimi giorni, le minacce non tardano ad arrivare.
Immagini che trovano conferma nei dati statistici, secondo cui Treviso risulta al primo posto delle città italiane per crimini commessi da minori, ma anche nelle testimonianze dei residenti, stremati e spaventati dalla situazione.
"Questo ragazzo gli ha messo le mani addosso, ha cercato di buttarlo per terra. Aveva già un foglio di via, come è possibile che un ragazzo che non dovrebbe essere lì possa girare indisturbato per il centro a fare del male, aggredire e rovinare delle vite?", osserva la mamma di un ragazzo aggredito da una baby gang.
Quindi, la donna prosegue: "Rischi di prenderti una coltellata se guardi qualcuno negli occhi nel modo sbagliato. Quello che mi chiedo è se stiamo aspettando che muoia un'altra persona, che ci sia un altro morto, prima di fare qualcosa".
Nel dicembre 2024, il 22enne Francesco Favaretto aveva perso la vita dopo essere stato accoltellato nel pieno centro della città. A incastrare i suoi aggressori, tutti giovanissimi, un video delle telecamere di sorveglianza tutti giovanissimi.