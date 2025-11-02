Moncalieri, quindicenne disabile rapito e torturato da una baby gang nella notte di Halloween

Un quindicenne con disabilità è stato sequestrato, picchiato e torturato nella notte di Halloween a Moncalieri, alle porte di Torino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima sarebbe stata attirata con una scusa da un gruppo di coetanei, portata lungo la Dora e poi sottoposta a una serie di violenze. I ragazzi lo avrebbero rasato a forza, bruciato con una sigaretta sulla caviglia e infine gettato nel fiume. Nonostante lo shock e le ferite, il giovane è riuscito a tornare a riva e a chiedere aiuto. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri, dove è stato medicato e trattenuto per accertamenti.