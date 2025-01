Uno studente di 17 anni è stato accoltellato al collo in piazza Testaccio, al centro dell'omonimo quartiere, a Roma. Sul posto sono intervenute la polizia e l'autoambulanza del 118. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale e versa in gravi condizioni. Sarebbe stato aggredito da un gruppo di almeno 7 persone che sono poi fuggite.