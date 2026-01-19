Accoltellato a La Spezia, lo zio di Youssef Abanoub: “Come mai non è stato segnalato dalla scuola e ha ucciso mio nipote?"

Il servizio di "Fuori dal Coro" mostra in seguito l'immagine del coltello con una lama lunga 20 centimetri tra le mani del professore che l'ha appena tolto all'aggressore. L'arma è stata utilizzata per colpire a morte il giovane Youseff Abanoub e la foto è stata scattata da uno studente subito dopo l'aggressione.

Il 19enne Zouhair Atif ha ammesso che voleva punire il giovane e che la lite sarebbe nata perché la vittima Youseff Abanoub avrebbe scambiato con la ragazza una foto di quando erano bambini.