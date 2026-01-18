La Spezia, il padre di Atif: "Chiedo scusa alla famiglia Abanoud"

Non riesce ancora a credere a quanto accaduto a La Spezia la famiglia di Zouhair Atif, 19enne accusato di avere ucciso Youssef Abanoud , 18 anni, coetaneo e compagno di scuola. A parlare è il padre Boulkhir. "Sono troppo preso dal dolore per quello che è successo. Io sono un padre e penso a quell'altro padre. Un padre come me. Chiedo scusa per tutto, chiedo scusa ai genitori, alle sorelle, ai parenti di quel ragazzo".



Il coltello di Atif a La Spezia Su quanto successo a scuola, Boulkhir dice di non spiegarselo: "Mio figlio è un bravo ragazzo e un gran lavoratore. Questa non mi pare essere una cosa che può fare uno con il suo carattere". Mai immaginato che il figlio potesse girare armato. "In casa - spiega - abbiamo solo un coltello per tagliare il pane e poi altri più piccoli per mangiare. Non ci sono altri coltelli in giro. Se lui lo ha portato a scuola sicuramente non lo ha preso qui in casa. Forse l’ha comprato da qualche altra parte".