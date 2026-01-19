La Spezia, omicidio Abanoud il Gip: "Atif ha ucciso con brutalità e disinvoltura"

"Si configura anche un'ipotesi di arresto effettuato da privati". Così il giudice spezzino spiegato le modalità con cui lo studente, negli attimi subito successivi all'aggressione, è stato fermato dai docenti presenti a scuola. "In particolare - scrive il giudice - sono stati i professori dell'istituto scolastico Einaudi che hanno fermato Atif, hanno recuperato l'arma del delitto riponendola in un sacco della spazzatura e l'hanno collocato su una cattedra lungo il corridoio per poi consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria non appena questa ha fatto ingresso nella scuola".