Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
la motivazione

La Spezia, omicidio Abanoud il Gip: "Atif ha ucciso con brutalità e disinvoltura"

Nell'ordinanza il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere

19 Gen 2026 - 20:20
Youssef Abanoub © Ansa

Youssef Abanoub © Ansa

Le modalità dell'omicidio di Abanoud Youssef da parte di Zouhair Atif sono state connotate da "peculiare brutalità" e "allarmante disinvoltura". Lo scrive il gip del tribunale di La Spezia nell'ordinanza che dispone la custodia cautelare per il diciannovenne marocchino Atif al termine dell'udienza di convalida dell'arresto.

Il ruolo dei docenti

 "Si configura anche un'ipotesi di arresto effettuato da privati". Così il giudice spezzino spiegato le modalità con cui lo studente, negli attimi subito successivi all'aggressione, è stato fermato dai docenti presenti a scuola. "In particolare - scrive il giudice - sono stati i professori dell'istituto scolastico Einaudi che hanno fermato Atif, hanno recuperato l'arma del delitto riponendola in un sacco della spazzatura e l'hanno collocato su una cattedra lungo il corridoio per poi consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria non appena questa ha fatto ingresso nella scuola".

Ti potrebbe interessare

la spezia
scuola
accoltellamento

Sullo stesso tema