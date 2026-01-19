La Spezia, omicidio Abanoud il Gip: "Atif ha ucciso con brutalità e disinvoltura"

Nell'ordinanza il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere
Youssef Abanoub © Ansa
Le modalità dell'omicidio di Abanoud Youssef da parte di Zouhair Atif sono state connotate da "peculiare brutalità" e "allarmante disinvoltura". Lo scrive il gip del tribunale di La Spezia nell'ordinanza che dispone la custodia cautelare per il diciannovenne marocchino Atif al termine dell'udienza di convalida dell'arresto.
"Si configura anche un'ipotesi di arresto effettuato da privati". Così il giudice spezzino spiegato le modalità con cui lo studente, negli attimi subito successivi all'aggressione, è stato fermato dai docenti presenti a scuola. "In particolare - scrive il giudice - sono stati i professori dell'istituto scolastico Einaudi che hanno fermato Atif, hanno recuperato l'arma del delitto riponendola in un sacco della spazzatura e l'hanno collocato su una cattedra lungo il corridoio per poi consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria non appena questa ha fatto ingresso nella scuola".