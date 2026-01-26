Investito da un furgone nel Cosentino, morto un 47enne

Un uomo di 47 anni di Grisolia è deceduto lunedì sera a Scalea, nel Cosentino, dopo essere stato investito sulla Strada statale 18 Tirrena inferiore da un furgone. Sul luogo dell'incidente, nei pressi di un distributore di carburante, è intervenuto il personale del Suem 118: inutili i soccorsi. Presenti anche polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza. Le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.