Cosenza, investe e aggredisce i carabinieri durante un controllo: arrestato 43enne

Nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, due carabinieri della pattuglia Radiomobile hanno intimato l'alt a un uomo che viaggiava in sella a uno scooter. Dopo un primo momento di incertezza, l'uomo ha arrestato la propria corsa, come a voler favorire il controllo. Uno dei militari gli è andato incontro, ma improvvisamente lo scooter è ripartito in maniera repentina, urtandolo. A causa della collisione il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, ma nonostante questo si è avventato nei confronti dei carabinieri per cercare un ultimo disperato tentativo di guadagnarsi la fuga nelle campagne circostanti. Una volta immobilizzato l'uomo è stato condotto presso la caserma ed è stato dichiarato in arresto. I due militari hanno riportato diverse lesioni, alcune delle quali prevedono dei tempi di cura abbastanza lunghi, mentre il pregiudicato non ha avuto alcuna conseguenza.