Fece da scudo per proteggere la fidanzata, morto trentenne investito a Trapani

E' morto Manuel Piazza, 30 anni, originario di Milano, rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto sabato 24 gennaio in via Ammiraglio Staiti, nella zona portuale di Trapani, nei pressi della statua di Garibaldi. Il giovane era stato investito insieme alla fidanzata. I due erano stati a cena in un ristorante e si stavano dirigendo verso la loro auto. Trasportato inizialmente all'ospedale di Trapani, Piazza era stato successivamente trasferito d'urgenza a Palermo, dove è rimasto in coma per diversi giorni. I medici ne hanno dichiarato il decesso a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. Al momento dell'incidente il trentenne si sarebbe istintivamente frapposto tra l'auto e la compagna, Annalisa Tartamella, nutrizionista trapanese, nel tentativo di proteggerla.