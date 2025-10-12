Omicidio a Palermo, ucciso con un colpo di pistola alla fronte mentre cerca di fermare un pestaggio

Secondo una prima ricostruzione attorno alle 3 e mezza di notte un gruppetto di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa in piazza Spinuzza, tra i tavolini del locale "O Scruscio", i cui titolari sono i genitori del ragazzo rimasto ucciso. Alcuni ragazzi stavano picchiando un altro giovane quando la vittima sarebbe intervenuta per placare gli animi. Sembrava che Taormina fosse riuscito a sedare la rissa ma all'improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola. Sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e tre ambulanze.