Cronaca
nella zona della movida

Omicidio a Palermo, ucciso con un colpo di pistola alla fronte mentre cerca di fermare un pestaggio

Paolo Taormina, 21 anni, ea intervenuto per difendere un ragazzo picchiato dal branco. Uno degli aggressori avrebbe estratto una pistola puntandola contro il giovane e sparando da distanza ravvicinata

12 Ott 2025 - 08:38
Ha cercato di fermare un gruppo di giovani che stavano aggredendo un ragazzo. Per questo un 21enne è stato ucciso a Palermo, all'Olivella, storico quartiere del centro storico a 50 metri dal Teatro Massimo, con un colpo di pistola alla testa. La vittima, Paolo Taormina, è il figlio del titolare di un noto bar della zona della movida. Uno degli aggressori, quando la rissa sembrava essere finita, avrebbe estratto l'arma puntandola contro il 21enne e sparando, da distanza ravvicinata, un colpo alla fronte. Inutili i soccorsi. Il branco è poi scappato a bordo degli scooter, facendo perdere ogni traccia.

Secondo una prima ricostruzione attorno alle 3 e mezza di notte un gruppetto di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa in piazza Spinuzza, tra i tavolini del locale "O Scruscio", i cui titolari sono i genitori del ragazzo rimasto ucciso. Alcuni ragazzi stavano picchiando un altro giovane quando la vittima sarebbe intervenuta per placare gli animi. Sembrava che Taormina fosse riuscito a sedare la rissa ma all'improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola. Sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e tre ambulanze. 

