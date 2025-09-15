Agguato a Palermo, ucciso con quattro colpi pistola

Un uomo è stato ucciso in un agguato a colpi di pistola a Palermo in piazza Principe di Camporeale. Stefano Gaglio, 39 anni, lavorava come magazziniere in una farmacia che si trova proprio nella piazza. L'uomo, dopo avere lasciato i figli a scuola, stava entrando nel negozio. Aveva parcheggiato lo scooter ed era sul marciapiede quando è stato raggiunto da quattro colpi d'arma da fuoco. L'assassino sarebbe stato ripreso dalle telecamere della zona: avrebbe una sessantina di anni, capelli brizzolati e con una corporatura abbastanza esile. Dopo il delitto, si sarebbe allontanato a piedi in direzione di viale Regina Margherita dove sarebbe salito in sella a un mezzo a due ruote per allontanarsi dalla scena del crimine.