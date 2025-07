Venezia, padre difende figlio 14enne fuori da una discoteca: ucciso con un pugno in faccia

Radu, residente a Noale, è stato soccorso e trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Per alcuni giorni è rimasto ricoverato in gravi condizioni. Il colpo aveva causato una grave emorragia cerebrale. Nonostante gli sforzi dei medici, l'uomo è deceduto il 23 giugno, due giorni dopo l'aggressione. Padre di famiglia e conosciuto nel quartiere, la notizia della sua morte ha scosso la comunità locale. In tanti lo descrivono come un uomo tranquillo, molto legato ai figli.