Udine, imprenditore giapponese ucciso con un pugno: 12 anni all'omicida

E' stato condannato a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale l'uomo che a Udine, nel giugno 2024, sferrò un pugno uccidendo l'imprenditore giapponese Shimpei Tominaga, 56 anni: la vittima venne colpita mentre cercava di sedare una rissa tra due gruppi di giovani. A uccidere il giapponese fu Samuele Battistella, 20 anni, di Mareno di Piave (Treviso). Il giudice non ha invece riconosciuto il concorso per gli altri due imputati, condannati a due anni, solo per lesioni aggravate. Si tratta di Daniele Wedam, 20 anni, che non usufruirà della sospensione condizionale della pena, e di Abd Allah Djouamaa, 22 anni, entrambi di Conegliano (Treviso).