Altopascio (Lucca), uccise un 75enne con un pugno: arrestato per omicidio aggravato

Un giovane è stato arrestato per l'omicidio di Luigi Pulcini, 75enne di Ascoli, ucciso con un pugno ad Altopascio, in provincia di Lucca.

L'aggressione avvenne il 6 agosto in un bar del centro dove il turista stava facendo colazione. Dopo dieci giorni di coma, Pulcini morì in ospedale a Pisa. Ora i carabinieri hanno arrestato un giovane del posto, di cui al momento non vengono rese note le generalità, per omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Altre 13 persone sono indagate per favoreggiamento per reticenza nei racconti alle autorità.