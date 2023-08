Altopascio (Lucca), morto dopo 10 giorni di coma il 75enne colpito da un pugno

È morto l'uomo colpito con un pugno da un giovane ad Altopascio (Lucca).

L'aggressore, secondo quanto ricostruito, accusava la vittima, il 75enne Luigi Pulcini, di aver dato un'occhiata di troppo alla sua ragazza. L'episodio risale al 6 agosto. Dopo l'aggressione in strada, il pensionato era rimasto in coma per dieci giorni. L'aggressore, in fuga, è ricercato per omicidio volontario.