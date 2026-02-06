Varese, auto contro un albero: morti due ventenni a Saronno

© Ansa
© Ansa
Secondo la prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi sulla quale i due viaggiavano è uscita di strada, per cause da accertare
© Ansa
© Ansa
Un 22enne e un 24enne sono morti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Saronno, in provincia di Varese: si chiamavano Emanuele Accomando, di Garbagnate Milanese, e Michele Forastieri Cosenza, di Caronno Pertusella. Secondo la prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi sulla quale viaggiavano i due giovani, che stavano probabilmente tornando a casa, è uscita di strada per cause da accertare e si è schiantata contro un albero.
A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto Areu ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche. Per i due ventenni non c'è stato nulla da fare: entrambi sono morti sul colpo. I vigili del fuoco hanno messo l'area in sicurezza e i militari sono al lavoro per accertare l'esatta dinamica dello scontro. Secondo quanto rilevato, l'auto probabilmente andava a forte velocità. È stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente.