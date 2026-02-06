Varese, auto contro un albero: morti due ventenni a Saronno

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto Areu ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche. Per i due ventenni non c'è stato nulla da fare: entrambi sono morti sul colpo. I vigili del fuoco hanno messo l'area in sicurezza e i militari sono al lavoro per accertare l'esatta dinamica dello scontro. Secondo quanto rilevato, l'auto probabilmente andava a forte velocità. È stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente.