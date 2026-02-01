Roma, auto investe pedone: morto un 18enne
Il giovane è deceduto sul colpo: inutili i soccorsi
© Ansa
Ennesima tragedia lungo le strade romane. Un 18enne di origini italiane è stato investito da un'auto in via Filippo Fiorentini che collega i quartieri Casal Bruciato e Collatino. Alla guida della Smart un 32enne, anche lui di origini italiane, trasportato in ospedale e sottoposto ai test di rito. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, mentre i vigili del VI Gruppo Torri sono al lavoro per capire l'esatta dinamica dell'incidente.
Tratto pericoloso
Poco distante dal luogo della tragedia, in via Giuseppe Antonio Andriulli, un anno fa aveva perso la vita Cynthia Ventucci, investita da un automobilista di 31 anni condannato poi a 6 anni di reclusione. L'uomo era stato riconosciuto colpevole di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di cocaina. I rilievi accertarono che il 31enne stava percorrendo la strada a 95 chilometri orari, a fronte di un limite di 50.