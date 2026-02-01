Roma, auto investe pedone: morto un 18enne

Ennesima tragedia lungo le strade romane. Un 18enne di origini italiane è stato investito da un'auto in via Filippo Fiorentini che collega i quartieri Casal Bruciato e Collatino. Alla guida della Smart un 32enne, anche lui di origini italiane, trasportato in ospedale e sottoposto ai test di rito. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, mentre i vigili del VI Gruppo Torri sono al lavoro per capire l'esatta dinamica dell'incidente.