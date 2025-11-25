Monopattini come le auto, per chi guida ubriaco maxi-multa e rischio arresto

Come riportato da Il Messaggero, la pronuncia della Suprema Corte nasce dal ricorso di un uomo già condannato dal Tribunale di Vicenza e successivamente dalla Corte di Appello di Venezia. Secondo gli atti, "in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche" aveva causato un incidente mentre era alla guida di un dispositivo elettrico individuale. La difesa sosteneva che il reato di guida in stato di ebbrezza non potesse essere applicato perché il mezzo utilizzato non rientrava nella categoria dei veicoli. La Cassazione ha quindi respinto questa ricostruzione, confermando che la normativa vigente considera tali dispositivi alla stregua dei velocipedi e li include nel perimetro del Codice della strada. Quindi, "si estendono anche ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza".