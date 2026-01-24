Le multe stradali valgono 8,5 miliardi in cinque anni: 142 euro a testa, neonati compresi

Otto miliardi e mezzo di euro. È quanto hanno pagato gli italiani per multe stradali negli ultimi cinque anni. Una cifra che si traduce, in media, a 142 euro per cittadino, neonati compresi. A fotografare il peso delle sanzioni sulle famiglie è il Codacons, che sottolinea come nel 2025 il gettito dalle contravvenzioni ha sfiorato 1,9 miliardi di euro, ma dopo anni di crescita si registra una frenata: calo del 4,4% rispetto al 2024.