Milano, incidente a catena tra auto e mezzo Amsa: morto un 46enne

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati due ambulanze e un’automedica del 118. Il conducente dell'auto è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, dove è morto poco dopo l’arrivo nonostante i tentativi di rianimazione. Illeso, ma sotto shock, il conducente del terzo veicolo coinvolto. Il conducente del mezzo dell’Amsa, invece, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Carlo per accertamenti.