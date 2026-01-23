Empoli, 22enne muore in ospedale dopo essere stata investita da un treno

Non ce l'ha fatta la 22enne che nella serata di martedì 20 gennaio è stata investita da un treno a Empoli. La ragazza, residente a Certaldo, è stata inizialmente ricoverata all'ospedale San Giuseppe in condizioni gravissime. Dopo aver trascorso qualche giorno presso il nosocomio, è stata trasportata all'ospedale Careggi di Firenze dove è spirata. Gli accertamenti sull'incidente sono stati affidati alla Polfer che sta cercando di stabilire le cause dell'investimento. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la giovane stesse attraversando i binari in concomitanza con il passaggio del convoglio.