Indaga la Polfer

Empoli, 22enne muore in ospedale dopo essere stata investita da un treno

Le condizioni della giovane erano apparse subito gravissime, è morta ad alcuni giorni di distanza dall'incidente all'ospedale Careggi di Firenze

23 Gen 2026 - 15:56
© IPA

© IPA

Non ce l'ha fatta la 22enne che nella serata di martedì 20 gennaio è stata investita da un treno a Empoli. La ragazza, residente a Certaldo, è stata inizialmente ricoverata all'ospedale San Giuseppe in condizioni gravissime. Dopo aver trascorso qualche giorno presso il nosocomio, è stata trasportata all'ospedale Careggi di Firenze dove è spirata. Gli accertamenti sull'incidente sono stati affidati alla Polfer che sta cercando di stabilire le cause dell'investimento. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la giovane stesse attraversando i binari in concomitanza con il passaggio del convoglio. 

Leggi anche

Empoli, giovane investita da treno: è gravissima

Treno travolge operai in Cina: 11 morti

Il cordoglio della Misericordia di Certaldo

 La giovane era una volontaria della Misericordia di Certaldo che, sui suoi canali social, ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa. "La Misericordia di Certaldo si unisce con profondo cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa della giovane Gaia, che con il suo servizio ha testimoniato l'amore e la cura verso il prossimo, lasciando un segno sincero in quanti la hanno incontrata in questo cammino". 

Ti potrebbe interessare

videovideo
incidente ferroviario
empoli
investimento

Sullo stesso tema