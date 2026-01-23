Empoli, 22enne muore in ospedale dopo essere stata investita da un treno
Le condizioni della giovane erano apparse subito gravissime, è morta ad alcuni giorni di distanza dall'incidente all'ospedale Careggi di Firenze
© IPA
Non ce l'ha fatta la 22enne che nella serata di martedì 20 gennaio è stata investita da un treno a Empoli. La ragazza, residente a Certaldo, è stata inizialmente ricoverata all'ospedale San Giuseppe in condizioni gravissime. Dopo aver trascorso qualche giorno presso il nosocomio, è stata trasportata all'ospedale Careggi di Firenze dove è spirata. Gli accertamenti sull'incidente sono stati affidati alla Polfer che sta cercando di stabilire le cause dell'investimento. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la giovane stesse attraversando i binari in concomitanza con il passaggio del convoglio.
Il cordoglio della Misericordia di Certaldo
La giovane era una volontaria della Misericordia di Certaldo che, sui suoi canali social, ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa. "La Misericordia di Certaldo si unisce con profondo cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa della giovane Gaia, che con il suo servizio ha testimoniato l'amore e la cura verso il prossimo, lasciando un segno sincero in quanti la hanno incontrata in questo cammino".