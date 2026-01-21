Empoli: giovane investita da treno, è gravissima

Una giovane è in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un treno nei pressi della stazione di Empoli intorno alle 21. Al momento non è stato possibile identificare la ragazza che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto è intervenuta anche la Polfer che sta ricostruendo quanto accaduto. In seguito all'investimento sulla linea Firenze-Pisa è stata sospesa la circolazione dei treni. Dalle 23.10, scrive Trenitalia sul proprio sito, la circolazione è tornata regolare. Sempre Trenitalia segnala che i treni hanno subito ritardi fino a 75 minuti.