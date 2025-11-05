Ferrara, uomo muore travolto da un treno in arrivo in stazione

© Ansa
Un uomo di circa 30 anni è morto investito da un treno in arrivo nella stazione di Ferrara. Il convoglio si è fermato all'altezza della banchina. La circolazione ferroviaria è andata in tilt per circa due ore, prima di essere ripristinata. Gli investigatori non escludono l'intento suicida.
