Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
indagini in corso

Ferrara, uomo muore travolto da un treno in arrivo in stazione

05 Nov 2025 - 01:26
© Ansa

© Ansa

Un uomo di circa 30 anni è morto investito da un treno in arrivo nella stazione di Ferrara. Il convoglio si è fermato all'altezza della banchina. La circolazione ferroviaria è andata in tilt per circa due ore, prima di essere ripristinata. Gli investigatori non escludono l'intento suicida.

ferrara