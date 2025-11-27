Treno travolge operai in Cina: 11 morti

L'incidente è avvenuto mentre il mezzo stava effettuando verifiche tecniche nella stazione di Luoyang
© Ansa
Un treno impiegato per operazioni di verifica delle apparecchiature sismiche ha investito un gruppo di lavoratori nella provincia di Yunnan, in Cina, causando la morte di undici persone e il ferimento di altre due. Lo riportano i media locali. L'episodio si è verificato nella stazione di Luoyang, situata nel capoluogo provinciale Kunming, dove alcuni operai edili erano impegnati in attività di cantiere lungo i binari. Secondo quanto riferito dal network statale Cctv, il convoglio in fase di test ha travolto il gruppo mentre procedeva nell'area ferroviaria.
Il treno "stava percorrendo normalmente una curva all'interno della stazione di Luoyang Town di Kunming quando si è verificato uno scontro con degli operai edili che erano entrati nell'area dei binari", hanno riferito in una nota le autorità ferroviarie locali, secondo cui la causa dell'incidente è in fase di accertamento. I trasporti, dopo un blocco necessario per poter prestare i soccorsi, sono tornati alla normalità prima di mezzogiorno (le 5:00 in Italia).