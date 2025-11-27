Treno travolge operai in Cina: 11 morti

Il treno "stava percorrendo normalmente una curva all'interno della stazione di Luoyang Town di Kunming quando si è verificato uno scontro con degli operai edili che erano entrati nell'area dei binari", hanno riferito in una nota le autorità ferroviarie locali, secondo cui la causa dell'incidente è in fase di accertamento. I trasporti, dopo un blocco necessario per poter prestare i soccorsi, sono tornati alla normalità prima di mezzogiorno (le 5:00 in Italia).