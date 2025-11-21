Strage di Brandizzo, un drammatico video mostra il treno che travolge gli operai sui binari

La situazione evolve rapidamente. Mentre la conversazione è ancora in corso e l'autorizzazione non è stata concessa, gli operai risultano già sui binari e iniziano a svitare i bulloni delle rotaie. Alle 23:48 Repaci richiama Massa per riferire che il treno merci dovrebbe passare all'1:30, lasciando ipoteticamente una finestra utile di circa un'ora per i lavori. Massa accetta e formalizza telefonicamente la richiesta di interruzione dalle 00:01 all'1:30, ma in quell'istante gli operai sono già sulla sede ferroviaria. È mentre pronuncia queste parole che il convoglio entra nell'inquadratura: sono le 23:49. L'impatto è inevitabile. Massa interrompe la chiamata e urla, poi richiama Repaci per comunicare l'accaduto: "C'è 'sto treno che è passato, pensavo non ci fossero più treni. Ha preso le persone". La dirigente replica che il passaggio delle 23:50 era stato segnalato e che l'interruzione non era ancora attiva. Massa, sconvolto, aggiunge: "Gli ho rovinato la vita".