Brandizzo, è giallo sulla telefonata di Massa poco prima della strage: "Ho il lavoro sul binario, hanno il pass"

Chi è l'interlocutore di Massa?

La chiamata non sarebbe custodita sui server di Rfi e quindi potrebbe essere stata fatta con un telefono privato. Al telefono con Massa sicuramente in quel momento non c'è Vincenza Rapaci, la dirigente di movimento che per tre volte nega l'autorizzazione a iniziare i lavori, chiedendo all'uomo di aspettare. Chi è allora l'interlocutore del tecnico? La sua identità a oggi è un giallo.