Incidente ferroviario Torino, la Procura: "Gravi violazioni sulla sicurezza"

Lo dichiara il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione , che annuncia: "Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone ". La Procura non esclude il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro.

"Gli accertamenti proseguono per verificare se può essere considerata sicura la procedura complessiva. Quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare un lavoro così delicato in una sede pericolosa come quella dei binari ferroviari", ha sottolineato il procuratore.