Operai travolti a Brandizzo, il tecnico indagato: "Ho schiantato cinque vite, penso solo a quei ragazzi"

"Pensavo che quel treno fosse già passato"

Secondo quanto riferito da La Stampa, alla procuratrice Gabriella Viglione, durante l'interrogatorio Massa dice che non si aspettava il passaggio di quel treno. Anzi. "Pensavo fosse già passato, ne ero praticamente certo" puntualizza. Per poi fare un passo indietro. "Lo ha visto o lo pensava?" chiedono i pm. "No, non l'ho visto direttamente" risponde senza tanti giri di parole. L'addetto Rfi, poi, conferma di essere stato lui ad anticipare verbalmente il permesso di aprire il cantiere ai cinque operai della Sigifer. Ma alla domanda sulla possibilità di produrre il modello prestampato e controfirmato dal capo della sicurezza della ditta, la sua risposta è negativa.