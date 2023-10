Brandizzo, spunta un nuovo video: il tecnico indagato aveva fatto allontanare gli operai

Il nuovo video

Come riportato dal quotidiano La Stampa, gli operai erano al lavoro prima dell'arrivo dell'autorizzazione, quindi ci sarebbe la conferma sulla prima parte della vicenda: gli operai non sarebbero dovuti essere sulla massicciata poiché nessuno aveva autorizzato l’interruzione della circolazione ferroviaria. Con loro, il caposquadra della Sigifer Andrea Girardin Gibin e il capo scorta di Rfi, Antonio Massa, entrambi sopravvissuti ed entrambi indagati anche se con ruoli diversi. Massa però, in questo video, subito prima del passaggio del treno per Milano, avrebbe fatto allontanare gli operai dai binari, poi si sarebbe messo al telefono, molto probabilmente con la capostazione di Chivasso, "che per la terza volta gli negava l'autorizzazione a far scendere la squadra sui binari, sostenendo che doveva ancora passare il convoglio partito in ritardo da Alessandria dopo una manutenzione e diretto a Torino”. Proprio in quel momento, secondo le ricostruzioni, gli operai sarebbero tornati sulla massicciata perché "a quel punto bisognava fare in fretta e chiudere il lavoro".