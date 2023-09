Incidente ferroviario Brandizzo, la testimonianza: "Spesso ci chiedevano di lavorare senza autorizzazione"

Non è la prima volta che il capocantiere della Sigifer chiedeva ai suoi lavoratori di intervenire sui binari senza autorizzazione. Lo conferma Manuel Bertuccelli un lavoratore dell'azienda e cugino di una delle vittime dell'incidente di Brandizzo che, a "Morning News", rivela: "Capitava spesso, ci chiedevano di fare i buchi e intanto ci avrebbero avvertito se fosse passato il treno. Non è una cosa normale". Così il cugino di Kevin Laganà, il più giovane degli operai morti nell'incidente ferroviario, spiega che non era in servizio quella notte perché in ferie.

"Il capocantiere ci faceva fare i buchi, ci faceva fare delle preparazioni con la linea attiva", aggiunge Bertuccelli. A confermare la grave abitudine è anche Antonio Veneziano, ex lavoratore Sigifer, che parla di un modo di fare "alla buona" e racconta di non aver mai fatto un corso di sicurezza: "Quelli li fa un'altra persona al posto di chi va a lavorare. Noi firmavamo solo il documento".

Ma le testimonianze di Bertuccelli e Veneziano non sono le uniche. Sempre a Canale 5, a "Pomeriggio Cinque", un ex lavoratore della Sigifer conferma la stessa modalità di lavoro e la totale assenza di sicurezza. "Ho lavorato per due anni e mezzo alla Sigifer e so per certo che l'interruzione ferroviaria non c'era mai". Il giovane ha mosso pesanti accuse al modus operandi dell'azienda: "Al mio primo giorno di lavoro - ha raccontato - non sapevo niente, non mi avevano spiegato niente. Mi avevano chiesto solo di trasportare la piattina che serve a caricare gli attrezzi per non portarli a spalla. A un certo punto vedo un treno sfrecciare: mi trovavo tra il binario e la parte esterna, io sono stato fortunato perché il vento prodotto dal passaggio del treno mi ha allontanato ma la piattina di venti chili è stata disintegrata. Un'altra volta, in Val d'Aosta, non è successa una tragedia per miracolo", ha concluso.