Strage di Brandizzo, 24 gli indagati: cade l'ipotesi di omicidio volontario

La procura di Ivrea ha chiuso le indagini sulla strage di Brandizzo, in provincia di Torino, costata la vita a cinque operai, travolti da un treno la sera del 30 agosto 2023. Sono complessivamente 24 gli indagati, 21 persone e 3 società, a vario titolo accusati di omicidio colposo e disastro ferroviario colposo. È caduta l'accusa più grave, quella di omicidio volontario con dolo eventuale. Le società sotto accusa sono Rfi, Sigifer di Borgo Vercelli e Clf di Bologna. I dipendenti di Sigifer Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, quella sera di quasi due anni fa, mentre lavoravano sui binari nella stazione di Brandizzo, furono investiti da un treno in transito sulla linea Milano-Torino, in viaggio a 160 chilometri all'ora.