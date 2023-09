Incidente ferroviario Brandizzo, le deposizioni degli operai: "L'allarme dato a vista per aggirare i divieti e finire prima i lavori"

Antonio Veneziano, ex collega dei cinque operai morti, è stato tra i primi a confermare questa ricostruzione. "E' capitato più volte, andavamo sul binario per affrettare il lavoro", aveva detto al Tg1. Lunedì è stato sentito in procura. E' passato anche Antonino Laganà, fratello di Kevin, la più giovane delle vittime, nonché suo collega di lavoro all'impresa Sigifer di Borgo Vercelli. La sua audizione è stata rinviata a mercoledì. Da Palazzo di giustizia è uscito mano nella mano con il papà, indossando una t-shirt su cui era stampato il volto del fratello.

Ascoltata anche quella che è considerata la testimone chiave dell'inchiesta sulla tragedia di Brandizzo, una dipendente delle Ferrovie di 25 anni. E' lei che, dalla sala controllo di Chivasso, la sera del 30 agosto si è tenuta in contatto con il collega sul posto. Ed è lei, secondo quanto risulta dalle telefonate acquisite dagli investigatori, ad avere lanciato quegli avvertimenti rimasti inascoltati. La giovane donna, trasferita a Chivasso dopo un primo periodo ad Alessandria con il sogno di raggiungere prima o poi una sede in Valle di Susa, dove abita la famiglia, ha trascorso l'intera giornata in procura a Ivrea.

I tre avvertimenti inascoltati

"L'ho detto per tre volte: i lavori non dovevano cominciare perché era previsto il passaggio di un treno", avrebbe ripetuto la donna davanti al pm. La sua deposizione è considerata molto utile per chiarire i contorni dell'incidente costato la vita a cinque operai. Ma non solo. Bisogna districarsi in una selva di regolamenti, procedure, termini tecnici. Intanto le famiglie dei cinque operai deceduti sono state invitate a fornire elementi che possono portare al riconoscimento dei corpi: tatuaggi, arcate dentarie, qualunque cosa. Solo in seguito potrà essere concesso il nullaosta per i funerali.