Messico, treno travolge autobus: 10 morti e oltre 60 feriti

09 Set 2025 - 08:09
© Afp

Dieci persone sono morte e almeno 61 sono rimaste ferite nel Messico centrale quando un treno merci ha travolto un autobus a due piani che secondo l'operatore ferroviario, Canadian Pacific Kansas City de Mexico, stava cercando di attraversare i binari davanti al convoglio in movimento. Lo scontro è avvenuto in una zona industriale lungo l'autostrada tra Atlacomulco, 115 chilometri a nord-ovest di Città del Messico, e Maravatio, nello Stato del Michoacan. Tra le vittime figurano sette donne e tre uomini, ha reso noto l'ufficio del procuratore dello Stato del Messico. Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni, altri sono stati dimessi rapidamente.

