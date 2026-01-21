Bari, bimbo di dieci mesi ustionato dopo un incidente in casa: muore dopo cinquanta giorni

Le ustioni, di secondo e terzo grado, avevano interessato gran parte del corpo e le condizioni cliniche erano apparse sin da subito estremamente critiche. Dopo il decesso, la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro della salma, trasferita all'obitorio del Policlinico. Il pubblico ministero Salvatore Colella dovrà ora valutare se disporre l'autopsia. La madre del bambino, assistita dall'avvocato Nicola Marseglia, risulta indagata come atto dovuto: la contestazione, inizialmente formulata per lesioni personali colpose gravi, potrebbe essere riqualificata. L'attività investigativa è affidata al commissariato di Manduria.