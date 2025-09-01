Logo Tgcom24
Cronaca
IN TERAPIA INTENSIVA

Modena, bimbo di due anni si ustiona con acqua bollente: gravissimo

Il bimbo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Centro grandi ustionati di Parma

01 Set 2025 - 07:34
© Ansa

Drammatico incidente domestico domenica mattina nel Modenese: un bambino di due anni è in condizioni gravissime dopo essere rimasto ustionato da acqua bollente. È accaduto a Cibeno di Carpi. Il piccolo si è versato addosso acqua bollente, riportando ustioni in più parti del corpo. Sul posto è intervenuto il 118 e, vista la criticità delle condizioni del bimbo, è atterrato sul posto anche l'elisoccorso da Bologna. Il piccolo è stato poi trasferito in codice rosso al Centro Grandi Ustionati di Parma. È ricoverato in terapia intensiva nel reparto di pediatria. 

