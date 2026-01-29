Consulta: guidare dopo aver assunto droga è punibile solo se si crea pericolo

In risposta ai giudici, la Corte costituzionale ha chiarito che la norma deve essere interpretata in conformità "ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività". In altre parole, non è più necessario dimostrare un'effettiva alterazione psicofisica quando si è alla guida, ma occorre accertare la presenza nei liquidi corporei di sostanze che, per quantità e tipologia, siano scientificamente idonei a provocare un’alterazione delle capacità di guida. Solo in questo caso, dunque, si configura un pericolo per la circolazione e, dunque, la punibilità.