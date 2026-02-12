Bordighera, bimba di due anni morta in casa: la madre resta in carcere

"Posso stare in carcere anche 40 anni, ma prima o poi la verità verrà fuori: non ho mai sfiorato i miei figli, sono la mia ragione di vita" ha detto la donna, sfogandosi, ai suoi legali al termine dell'interrogatorio e come riportato da La Repubblica. Nonostante ciò, secondo la pm Veronica Maglio il racconto è smentito dalla relazione del medico legale, che ha evidenziato diverse lesioni al corpo e alla testa della bimba. Inoltre, anche quanto dichiarato dalla donna al 118 sarebbe in contraddizione con quanto ripetuto nell’interrogatorio di convalida. Per questo, resta così nel carcere di Pontedecimo.