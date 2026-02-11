Verona, maltrattamenti in un asilo nido: interdette cinque maestre

I carabinieri di Verona hanno eseguito un'interdittiva di esercizio della professione, per la durata di un anno, nei confronti di 5 educatrici di un asilo nido privato nel centro della città, che è stato sequestro. Il provvedimento del gip arriva al termine di una indagine avviata a dicembre dai militari per maltrattamenti ai danni di numerosi bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. La polizia giudiziaria veronese, coadiuvata dal Nas dei carabinieri di Padova, ha proceduto al sequestro dell'immobile, allo scopo di interrompere immediatamente il presunti maltrattamenti e permettere gli accertamenti.