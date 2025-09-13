Treviso, la maestra licenziata per il profilo su OnlyFans raggiunge l'accordo con l'asilo

La sua storia, diventata un caso, anche mediatico, aveva creato polemiche e diviso l'opinione pubblica. La Fism - Federazione Italiana Scuole Materne - aveva annunciato di essere già al lavoro per produrre un codice etico per i docenti che dovrà evitare "comportamenti contrari al patto educativo". Mentre il presidente di +Europa, Matteo Hallissey, aveva parlato di "un caso da manuale di moralismo ipocrita" e aveva sottolineato che Maraga "non è stata licenziata per aver fatto male il suo lavoro - su questo non c'è alcuna contestazione - ma per aver infranto un tabù sociale: l'idea che una donna possa essere educatrice e allo stesso tempo padrona della propria immagine e sessualità".