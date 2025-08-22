Elena Maraga, tutto il caso della maestra licenziata a causa di OnlyFans

Maraga ha poi raccontato come è cominciata la storia da cui è iniziato il suo calvario mediatico: "Tutto è partito da una madre frustrata - ha spiegato -. In realtà da un padre, che si è abbonato al mio canale, ha preso le mie foto e in maniera illegale le ha diffuse in una chat con gli amici del calcetto per vantarsi. La compagna lo ha beccato e ha tirato su un polverone. Mi hanno convocato dalla direzione: avevano lo screenshot del mio profilo e mi hanno detto che era una cosa molto grave". Non tutti i genitori si sono schierati contro di lei, anzi: "Alcuni hanno raccolto anche delle firme", per evitare la lettera di licenziamento. "Mi sarebbe piaciuto sapere cosa di questa attività va a dare effettivamente fastidio ai bambini - ha detto Maraga -. E cosa potrebbe compromettere la mia attività di insegnamento".