Treviso, sospesa la maestra d'asilo che pubblica video e foto hot su OnlyFans

Elena Maraga, la 29enne maestra di una scuola materna cattolica a Varago di Maserada (Treviso), travolta dalle polemiche dopo la scoperta del suo profilo su OnlyFans in cui carica video e foto hot, è stata sospesa dalla scuola. Dopo aver preso tre giorni di permesso da lunedì 17 a mercoledì 19 marzo, la donna ha concordato, attraverso il suo avvocato, uno stop temporaneo fino alla conclusione delle consultazioni tra il suo legale e quelli della scuola. Tra i possibili scenari, il licenziamento e le dimissioni "volontarie". "Non lascerò mai io la scuola, non mi licenzierò mai io per prima, per principio - ha dichiarato di recente la maestra -. Sono ancora in attesa di capire come si concluderà questa vicenda, che comunque mi amareggia molto".