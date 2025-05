OnlyFans, l'ex maestra Elena Maraga: "Nell'ultimo mese ho guadagnato 40mila euro"

"Dalle loro richieste traspare il bisogno di arrotondare uno stipendio che al momento non consente di coprire le spese mensili e quindi di vivere - prosegue Elena Maraga - Non sono riuscita a rispondere a tutti, ma a chi ho risposto ho detto che prima di mettersi su una piattaforma del genere bisogna essere consapevoli come lo sono io, anche delle conseguenze che potrebbero esserci. Il mio ne è un esempio lampante" aggiunge.