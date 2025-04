Maestra di OnlyFans, Elena Maraga dopo il licenziamento: "Vorrei sapere cosa dà fastidio ai bambini"

L'insegnante non è rimasta toccata delle critiche: "Dicono che è prostituzione, mercificare il proprio corpo - si sfoga con il programma di Italia 1 -. Sostengono che siano soldi facili, che ho perso la dignità, ma penso che la prostituzione sia quando qualcuno ti tocca e quando c'è veramente un rapporto fisico. Qui si tratta di qualcosa di virtuale, che decido io. Secondo loro non sarei una buona educatrice perché non in grado di trasmettere dei valori". E ancora: "Tutto è partito da una madre frustrata - ha spiegato -. In realtà da un padre, che si è abbonato al mio canale, ha preso le mie foto e in maniera illegale le ha diffuse in una chat con gli amici del calcetto per vantarsi. La compagna lo ha beccato e ha tirato su un polverone. Mi hanno convocato dalla direzione e il parroco, avevano lo screenshot del mio profilo dicendomi che era una cosa molto grave". Alcuni genitori, però, si sono schierati dalla sua parte: "Hanno raccolto anche delle firme", dice l'insegnante licenziata. Quindi la lettera di licenziamento: "Mi sarebbe piaciuto cosa di questa attività va a dare effettivamente fastidio ai bambini - continua Maraga -. E cosa potrebbe compromettere nella mia attività di insegnamento". Il parroco che dirige la scuola, intercettato da "Le Iene", non ha voluto rilasciare dichiarazione all'inviata Alice Martinelli. "Mi dispiace per loro perché hanno perso una figura che ha sempre lavorato bene", conclude la maestra.