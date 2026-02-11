Bergamo, nipote truffa la zia invalida: sequestrato oltre un milione

L'indagine ha preso via a seguito del decesso della donna, quando gli eredi hanno ipotizzato un rilevante depauperamento del patrimonio dell'anziana, ad opera della nipote. Gli accertamenti svolti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, con il coordinamento della Procura, hanno consentito di ricostruire come, a partire dal 2007, la donna fosse stata affidata alle cure del fratello, il quale, insieme alla figlia (nipote dell'anziana), si era dichiarato disponibile ad assisterla. Nel tempo, l'assistenza prestata si sarebbe rivelata inadeguata: le condizioni di salute della donna apparivano sempre più precarie, fino a rendere necessario il ricovero presso una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), dove, grazie a cure appropriate e continuative, le sue condizioni di vita registravano un significativo miglioramento. Parallelamente, le indagini hanno fatto emergere gravi criticità nella gestione del patrimonio economico dell'anziana.