Ascoli, truffano anziano per 80mila euro: due arresti
L'operazione dei carabinieri a San Benedetto del Tronto. Ritrovati gioielli e contanti
© Carabinieri
Un'operazione dei carabinieri ha permesso di stroncare un tentativo di truffa ai danni di un anziano e di recuperare refurtiva per un valore di circa 80mila euro. È accaduto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dove i militari hanno arrestato in flagranza due uomini di 23 e 34 anni, ritenuti responsabili di una truffa aggravata. I due sono stati intercettati mentre viaggiavano a bordo di un suv, fermato nei pressi dello svincolo autostradale dell'A14, poco prima che potessero allontanarsi dal territorio. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti numerosi gioielli in oro e una consistente somma di denaro contante, per un valore complessivo stimato in circa 82mila euro.
Dagli accertamenti è emerso che i beni erano stati sottratti pochi minuti prima a un pensionato della zona, vittima della ormai nota tecnica del "finto carabiniere". Uno dei truffatori, spacciandosi per appartenente all'Arma, avrebbe contattato l'anziano inducendolo a consegnare denaro e preziosi con il pretesto di presunti controlli legati a furti avvenuti in zona, rassicurandolo sulla successiva restituzione presso la caserma. I due arrestati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferiti al carcere di Marino del Tronto, per l'udienza di convalida.