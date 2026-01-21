Napoli, grazie a un sosia vendono la casa all'insaputa del proprietario

L'abitazione oggetto del raggiro si trova in via Cariteo, nel quartiere Fuorigrotta, a poca distanza dallo stadio Maradona. Il proprietario dell'appartamento è un 79enne residente nel quartiere Chiaia di Napoli. L'uomo ha affittato la sua casa a Pasquale Presutto, un 44enne che, dal 2022, gli paga regolarmente il canone e ha effettuato nell'appartamento alcuni lavori di ristrutturazione. Con il pretesto degli ammodernamenti si è fatto consegnare la documentazione della casa, i dati catastali e il documento d'identità del 79enne.