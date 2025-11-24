Mantova, si fingeva sua madre per la pensione: una foto mostra il suo "pessimo" travestimento

Richiamato in Comune con la scusa di completare la pratica, l'uomo è stato messo di fronte alle prove raccolte e ha riconosciuto il travestimento. Gli agenti gli hanno comunicato la necessità di effettuare un sopralluogo nell'abitazione, richiesta a cui l'uomo non si è opposto. Il comportamento collaborativo ha permesso alle forze dell'ordine di accedere rapidamente all'appartamento, un passaggio che si è rivelato centrale per comprendere la portata del caso. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato il corpo mummificato dell'anziana in una stanza dell'abitazione. Secondo le prime valutazioni, il decesso non sarebbe recente e risalirebbe a diversi anni fa. Le condizioni in cui è stato rinvenuto il cadavere hanno richiesto ulteriori accertamenti per stabilire con precisione la data della morte e la natura dell'occultamento. Le indagini sono ora affidate alle autorità competenti, che stanno ricostruendo la vicenda per chiarire tutti gli aspetti emersi.