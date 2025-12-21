Anziano truffato lancia 21mila euro dalla finestra al finto carabiniere: arrestato un 30enne

I carabinieri del Reparto Operativo di Udine, insieme ai colleghi della Compagnia di Cividale del Friuli, erano però già sulle tracce del truffatore. Avevano notato un'auto con targa straniera comportarsi in modo sospetto nel Friuli e avevano deciso di pedinarla per ore. Il veicolo ha condotto i militari proprio nel Bellunese, dove hanno assistito in diretta alla scena: il giovane che riceveva il sacchetto e cercava di nasconderlo sotto il giubbotto. Immediato l'intervento: il truffatore, un 30enne straniero incensurato, è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato. I 21mila euro sono stati recuperati integralmente e restituiti all'anziano, che solo all'arrivo dei veri carabinieri in uniforme ha realizzato l'inganno. Nella perquisizione dell'auto sono emersi altri 1.200 euro, gioielli in oro e cinque cellulari con sim diverse, indizi di un'attività organizzata. Le indagini sono in corso per verificare se il gruppo sia responsabile di altre truffe simili.