"Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa", la nuova truffa agli anziani

L'anziano si allontana, restando al telefono con il primo finto militare, per andare a prendere il documento d'identità. Al suo ritorno, però, scopre che il secondo finto carabiniere è sparito e si è portato via i gioielli. Al telefono il truffatore lo rassicura e gli racconta delle scuse sul perché "il collega" si è dovuto allontanare e lo invita a presentarsi in caserma al fine di ultimare i verbali. Quando la vittima è già in auto o in prossimità della caserma il delinquente interrompe la chiamata e svanisce. È a quel punto che il truffato realizza di essere stato vittima di un raggiro.